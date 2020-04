Interférence de la CADHP dans les affaires du Bénin: Boni Yayi indexé par un avocat

La décision rendue le vendredi 17 avril 2020 par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples suscite colère et indignation dans l’entourage du président béninois, Patrice Talon. Pour Me Cyrille Djikui, c’est l’ancien président de la République qui est à la base de la situation actuelle.

Sur Urban Fm ce mardi 21 avril 2020, Me Cyrille Djikui est en colère contre la décision rendue par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, suite à une requête de l’homme d’affaires béninois, Sébastien Ajavon. Analysant la décision rendue par la Cour, le technicien du droit estime que la juridiction d’Arusha a outrepassé ses prérogatives et donne l’impression que les Etats n’ont plus de souveraineté. Pour le juriste, cette situation que vit le Bénin est la conséquence des ambitions d’un ancien président de la République. « Je vais vous dire, il y a combien d’Etats qui ont accepté de se soumettre à la décision de cette Cour? On ne dépasse pas tout le continent, huit (8)« , fait-il savoir. Malheureusement, poursuit-il, le Bénin s’est fait lier par cette Cour. « Il se fait qu’un président béninois, qui a voulu être président en exercice de l’Union Africaine, s’est lié pieds et mains et voilà les conséquences.« , se désole-t-il, sans nommer le président dont il fait allusion.

Rappelons que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) est le principal organe judiciaire chargé de la protection des droits de l’homme en Afrique. Il a été établi par un protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples en 1998 et les juges ont d’abord été élus en 2004 après l’entrée en vigueur du protocole. La CADHP est composée de 11 juges élus par les Etats membres de l’UA pour un mandat de six ans, renouvelable une fois. Ceux-ci sont élus à titre personnel parmi les juristes jouissant d’une très haute autorité morale, d’une compétence et expérience juridique, judiciaire ou académique reconnue dans le domaine des droits de l’homme et des peuples. La composition de la CADHP prend en compte le souci de maintenir une répartition géographique équitable et la représentation adéquate des deux sexes. L’indépendance des juges est assurée.