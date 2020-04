« Il faut arrêter les comportements égoïstes », Nasser al-Khelaïfi face au Covid-19

En pleine crise dûe au coronavirus, Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi estime que, dans l’intérêt de tous, il faut se montrer « unis » pour faire face aux crises sanitaire et économique traversées par les clubs de Ligue 1.

Discret dans les médias depuis le début de l’épidémie de coronavirus et l’arrêt du championnat de France, Nasser Al-Khelaïfi est sorti du silence ce mardi afin d’évoquer notamment les négociations autour de la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Le président du PSG et patron de beIN Media Group a prôné l’union sacrée, ce mardi, pour trouver une solution aux crise sanitaire et économique traversées par les clubs de Ligue 1.

« On doit apprendre de cette crise tous ensemble pour en ressortir plus fort pour le futur du football en France », a déclaré le dirigeant qatarien sur RMC Sport, en référence à la suspension des compétitions décidées pour faire face à l’épidémie du coronavirus. « Il faut que l’on soit tous unis et arrêter avec les comportements égoïstes. » « S’il y a un moment où il faut travailler tous ensemble, c’est bien maintenant » a déclaré Nasser Al-Khelaïfi.

Si le président du PSG estime que son club n’est « pas le plus à plaindre », même s’il s’expose à des « pertes colossales » en cas d’arrêt du Championnat, Nasser Al-Khelaïfi reste déterminé à finir la saison : « Pour moi, j’ai toujours dit qu’il fallait s’en tenir à un principe : on termine les compétitions et on voit avec quel calendrier en fonction de la situation sanitaire, des décisions du gouvernement et de l’UEFA. » « Nous ferons face mais rien ne sera simple, a-t-il enfin prévenu, et il faudra du temps pour retrouver un équilibre. »