France Ligue 1: Nasser Al-Khelaïfi réagit au sacre du PSG

La Ligue de football professionnel (LFP) a acté, ce jeudi, l’arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2. Le PSG est sacré champion de Ligue 1, pour la neuvième fois consécutive. Un sacre que dédie Nasser Al-Khelaïfi au « personnels soignants et autres héros du quotidien ».

Réuni ce jeudi, le Conseil d’Administration de la LFP a voté la fin de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Une décision qui fait suite à la sortie du Premier ministre français, Edouard Philippe, qui a annoncé l’interdiction de toutes rencontres sportives jusqu’au mois d’août, en raison de la pandémie du coronavirus. Conséquence directe de cette décision, le PSG est sacré champion. Les Parisiens décrochent ainsi le titre pour la neuvième fois de leur histoire (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020).

Sur le site officiel du PSG, le président des Rouge et Bleu, Nasser al-Khelaïfi, a tenu à adresser ce titre particulier aux « personnels soignants et autres héros du quotidien » en ces temps difficiles, suite à la pandémie de Covid-19. « Nous souhaitons dédier ce titre de champion de France de Ligue 1 (2019-2020) à tous les personnels soignants et autres héros du quotidien, dont l’engagement et l’abnégation depuis de longues semaines ont toute notre admiration. Nous comprenons, respectons et soutenons les décisions prises par le gouvernement français d’arrêter le championnat. La santé, comme l’a toujours dit le gouvernement, doit être notre priorité à tous », a déclaré Nasser al-Khelaïfi sur psg.fr.

Classement final de Ligue 1 Conforama (nombre de points / matches joués)