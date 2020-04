France: cette demande du Béninois Aziz Adjakpé hospitalisé à Paris ( photo)

Hospitalisé à Paris en France, le Béninois Aziz Adjakpé, président de l’association Bénin Diasp’active, du groupe Tambour d’Afrique, et ex-membre fondateur du parti Bloc républicain (BR) section France, a fait une demande à ses compatriotes.

Dans une publication sur sa page Facebook, ce lundi 20 avril 2020 au matin, Aziz Adjakpé a informé ses compatriotes de son état de santé. « Je vous demande de prier pour moi, svp. Depuis mon retour sur Paris le 17, je suis hospitalisé. Merci », peut-on lire sur sa page Facebook.

En réponse à sa demande, ses abonnés lui ont souhaité un prompt rétablissement. « T’inquiète pas, tu as un bon coeur. Rien n’arrive aux enfants de Dieu. Tu es bénis et sa guérison est déjà sur ta vie »; « Prompt rétablissement président. Qu’Allah nous protège tous et nous accorde une santé robuste de fer incha Allah« ; « La mer ne tarit pas dans son fond. En tant que digne prince d’Allada et très amoureux des fils et filles de Porto-Novo, je te déclare guéri. Nous, on est toujours protégé par les mânes de nos ancêtres. Ne crains rien car je surveille tout de près. Que les bénédictions soient. »; « Incha Allah tout ira bien. Que le Tout-puissant Allah dans son immensité puisse t’accorder la guérison suivie d’une santé inoxydable. Amina ya Allah »; « Le plus grand guérisseur et protecteur que je connaisse, c’est Allah que j’implore🙏🙏🙏 à ton rétablissement ce matin et je sais qu’il est au contrôle cher frère Aziz », peut-on lire entre autres en commentaires.