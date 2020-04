FCFA – Supposée modification des billets: la BCEAO se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires

Dans un communiqué publié samedi 18 avril 2020, la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a déclaré qu’elle n’a apporté « aucune modification à la gamme actuelle des billets de banque de son émission en circulation qui demeurent valides ».

Depuis quelques temps, circulent sur les réseaux sociaux, des informations faisant état de ce que la BCEAO aurait apporté d’éventuelles modifications à la gamme actuelle des billets de banque de son émission en circulation, qui demeurent valides. Très attendue, la BCEAO a réagi et dément toute modification et toute information faisant croire à l’existence « de faux numéros de série sur les billets de 10 000 Fcfa et 5 000 Fcfa » et de différences sur les dimensions de ces billets.

« La BCEAO porte à la connaissance des banques, des institutions financières, des commerçants et des populations du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo qu’il lui a été donné de constater la circulation de faux numéro de série sur les billets de 10.000 et 5.000 francs CFA de même que les mesures sur la largeur et la longueur de ses billets ne sont plus les mêmes », indique le communiqué de la BCEAO, qui ajoute: la BCEAO « se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs et complices des actes et messages de nature à porter atteinte aux signes monétaires ayant cours légal dans les Etats membres de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA)».

Dans son communiqué, la BCEAO invite les populations des différents pays membres à ne plus accepter les coupures de 10.000 et 5.000 F CFA portant sur les numéros de série A, N, S et T et à plus de vigilance dans les transactions.