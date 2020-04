« Dieu nous sauvera, j’en suis sûr », Casimir Kpédjo à Ignace Sossou

Sur sa page Facebook, le journaliste béninois et directeur de publication du journal « Nouvelle Economie », Casimir Kpédjo, a adressé ce samedi une pensée profonde à l’endroit de son confrère, Ignace Sossou, incarcéré à la prison civile de Cotonou, dans une affaire l’opposant au Procureur de la République, Mario Mètonou.

Le 19 décembre, la police républicaine a fait irruption au domicile du journaliste béninois et collaborateur de BENIN WEB TV, Ignace Sossou. Il fut arrêté sur le coup. Après quatre jours de garde à vue et une perquisition à son domicile, il comparaît lors d’un procès éclair, puis est condamné à 18 mois de prison ferme avec 200 mille FCFA d’amende. Ce samedi 18 avril, alors qu’il se remémore son arrestation d’il ya un an le journaliste béninois et directeur de publication du journal « Nouvelle Economie », Casimir Kpédjo, a eut une pensée profonde à l’endroit de son confrère, Ignace Sossou, condamné dans une affaire l’opposant au Procureur de la République, Mario Mètonou.

« En ce même jour mémorable, permettez aussi que j’aie une pensée très profonde à un ami, un jeune frère, un confrère, un autre combattant de la parole libre. Ignace Sossou. Frangin, ici ou là-bas, nous sommes fiers de toi », a ainsi lancé Casimir Kpédjo à l’endroit d’Ignace Sossou, incarcéré à la prison civile de Cotonou.

« Tu as bouclé tes 100 jours dans cette maison d’arrêt »

« Je passerai 24 heures avant toi devant le juge pour ma 9ème journée. Mais je suis convaincu que ce 27 et ce 28 avril, toi et moi sortirons libres de ces cours. Petit frère, tu as été brave », a déclaré Casimir Kpedjo, qui se montre positif pour la suite des épreuves qu’ils (Ndlr: Ignace Sossou et lui) traversent: « Tu as bouclé tes 100 jours dans cette maison d’arrêt. Moi je n’en ai fait que cinq jours. Il paraît qu’il t’en reste encore et encore. Dieu nous sauvera, j’en suis sûr », a-t-il conclu.

Les faits

Pour rappel, le journaliste Ignace Sossou a été reconnu coupable des faits de « harcèlement » par le biais des moyens de communication électronique, pour avoir posté sur les réseaux sociaux des propos attribués au procureur de la République, Mario Mètonou, intervenant lors d’un forum organisé à Cotonou par Canal France International (CFI) – l’opérateur de la coopération médias française à destination des pays d’Afrique – pour débattre des « fake news ».

Les propos relayés semblaient assez critiques de l’attitude du pouvoir béninois vis-à-vis de la liberté d’expression. Condamné à 18 mois de prison avec 200 mille FCFA d’amende ferme, et incarcéré à la prison civile de Cotonou, son procès en appel est programmé et se tiendra le 28 avril 2020.