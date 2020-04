Didier Drogba: suspecté d’avoir c0uché avec sa femme, Al Moustapha s’explique

Samedi dernier, Al Moustapha avouait avoir couché avec la femme d’un ancien international footballeur ivoirien. Après les polémiques engendrées par sa déclaration, il est revenu à la charge pour s’expliquer.

Al Moustapha a reconnu sur l’émission « Rien à cacher », samedi 18 avril 2020, avoir couché avec la femme d’un ancien footballeur, aujourd’hui candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). «Dans ma vie, la seule chose que je regrette le plus et qui continue de peser sur ma conscience, c’est d’avoir eu des rapports sexuels ici à Abidjan avec la femme d’un ami, un ancien footballeur ivoirien qui a fait fortune et qui est aujourd’hui candidat à la présidence de la FIF (Fédération ivoirienne de Football) », avait-il révélé.

A lire aussi: Al Moustapha confie avoir c0uché avec la femme d’un ex-footballeur ivoirien

Les clarifications de Al Moustapha

Les internautes ont très vite fait d’identifier la légende Didier Drogba. La raison: il est le seul ancien footballeur ivoirien déclaré candidat à l’élection du prochain président de la FIF. «Je ne parlais pas de Didier Drogba. C’est un frère que je respecte beaucoup. On n’est pas amis à ce point. Entre nous, c’est le respect. Il me salue partout où il me voit. C’est quelqu’un que j’apprécie énormément pour son courage. Je ne parlais pas de lui », a-t-il expliqué. Selon lui, “Rien à cacher“ est une émission de radio et Didier Drogba, c’est un frère. « J’étais très content quand j’ai appris qu’il est candidat, parce que c’est quelqu’un qui a véhiculé l’image de notre beau pays à travers le monde entier. Il mérite de ce fait, la reconnaissance de tous les Ivoiriens », a-t-il confié à AprNews.

Cette clarification de l’ex-boucantier Al Moustapha sème encore plus le flou autour de cette affaire d’adultère. Toutefois, pour l’heure, l’ancien footballeur ivoirien, Didier Drogba, ne s’est pas encore prononcé.