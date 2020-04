Cristiano Ronaldo se détend avec sa fiancée dans un pyjama de 2 millions FCFA (Photo)

Confiné au Portugal avec toute sa famille à cause de la pandémie de la Covid-19, Cristiano Ronaldo a été aperçu avec sa famille dans un pyjama qui coûterait près de 2 500 £.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez sont à Madère pendant cette période de confinement. Les deux amoureux peuvent profiter, avec l’ensemble de leur petite famille, d’une villa magnifique.

Avec Georgina et ses quatre enfants, l’international portugais a été aperçu en train de se se détendre dans un pyjama de 2 500 £, tout en profitant au maximum du confinement du coronavirus. Les médias locaux rapportent que la tenue « pyjama » de CR7 coûte près de 2 500 £ – y compris un tee-shirt Givenchy qui coûterait environ 435 £.

Cristiano Ronaldo wears £2,000 'pyjamas' as he relaxes with Georgina Rodriguez and kids in Madeira lockdownhttps://t.co/zeOCwUTzEx — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 17, 2020

Cristiano Ronaldo a loué une luxueuse villa dans la ville de Caniçal, à environ 30 kilomètres de la capitale de l’île. Cette maison exclusive coûte 4 000 euros par semaine. Une bouchée de pain pour l’attaquant de la Juventus Turin. Elle possède une énorme piscine avec des palmiers et surtout un terrain pour permettre à CR7 de s’entraîner quotidiennement. Avec six chambres et sept salles de bains, cette maison est parfaite pour passer un très bon confinement.