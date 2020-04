Covid-19: l’UA réunie en session extraordinaire par visioconférence

Les présidents et chefs de gouvernement membres de l’Union africaine se sont réunis par visioconférence mercredi. Ledit sommet extraordinaire a été consacré à la riposte et au partage d’expérience sur la gestion de la crise sanitaire due au coronavirus.

Sous la présidence de Cyril Ramaphosa, président sud-africain et chef d’Etat en exercice de l’Union africaine, les dirigeants se sont réunis mercredi en session extraordinaire pour tenter d’apporter une réponse collective à la pandémie. En sa qualité de président en exercice de la Cédéao, le nigérien Mahamadou Issoufou a prononcé un discours axé sur les conséquences socioéconomiques et sanitaires engendrées par la maladie dans les Etats ouest-africains.

« Nous réaffirmons notre détermination et notre volonté de tout mettre en œuvre afin de protéger nos populations et trouver une solution durable au Covid-19« , a-t-il résumé sur sa page Facebook. De son côte, le président Ali Bongo Ondimba a rappelé la nécessité de coordonner les actions à l’échelle du continent face à l’ennemi invisible. « Pour combattre ce virus et atténuer ses effets, sur le plan sanitaire comme social et économique, nous devons être solidaires. Africains, soyons au rendez-vous de l’Histoire » a-t-il lancé.

Ce sommet vient s’ajouter à celui des communautés économiques régionales qui ont déjà pris certaines mesures dans le cadre de la riposte. Malgré d’importantes mesures drastiques imposées aux populations, la chaîne de propagation du virus ne semble pas s’arrêter. Désormais plus de 3 millions de personnes sont atteintes de la maladie dans le monde.