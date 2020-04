Covid-19: 12 nouveaux cas enregistrés au Nigéria ont transité par le Bénin

Lors d’une conférence de presse le mercredi 1er avril 2020, le ministre de la Santé nigérian, Osagie Ehanire , a déclaré avoir découvert lors de l’interception d’un bus de plus de 100 passagers nigérians, douze personnes infectées du Covid-19. Ces personnes selon les propos du ministre rapportés par Pulse Nigéria se dirigeaient vers l’État d’Osun lorsqu’ils ont été arrêtés grâce au dispositif sécuritaire mis en place dans le pays.

« Ils ont dit qu’ils venaient de Côte d’Ivoire ou du Ghana, je n’en suis pas sûr. C’est parmi ces groupes que nous avons 12 nouvelles entrées immédiates, donc ce sont des cas importés », a déclaré le ministre selon la même source.

Le Nigéria vient de franchir la barre des 170 cas de coronavirus. Le pays a enregistré 23 nouveaux cas confirmés ce mercredi portant le bilan à 174 depuis le début de la pandémie. Selon l’agence nigériane de contrôle des maladies (NCDC), les cas récents sont 9 à Lagos, 7 dans le FCT (Abuja), 5 à Akwa Ibom, 1 à Kaduna et 1 dans l’État de Bauchi.

Le pays a déjà interdit les vols internationaux et verrouillé ses frontières terrestres. Mais malgré cette fermeture, plusieurs autres cas pourraient être dénombrés car, explique le ministre Ehanire, les nouveaux cas dénombrés sont souvent des nigérians à l’étranger qui rentrent dans leurs pays. Leur arrivée ne peut donc être interdite.

Twelve new cases of #COVID19 have been reported in Nigeria; 9 in Osun, 2 in Edo and 1 in Ekiti State

As at 12:30 pm 1st April there are 151 confirmed cases of #COVID19 reported in Nigeria. Nine have been discharged with two deaths pic.twitter.com/SVxZ4H3pBd

— NCDC (@NCDCgov) April 1, 2020