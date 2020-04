COVID-19 – Football: le président de Brescia testé positif

Le coronavirus n’a pas de limite et ne connait aucune couche de la société. Le président de Brescia FC, Massimo Cellino, a annoncé samedi aux médias au cours d’une interview, être positif au coronavirus.

Brescia est une ville située en Lombardie, dans le nord de l’Italie et donne son nom au Club de Football. Brescia Calcio est le nom de ce club de football italien fondé le 17 juillet 1911.

Dans une interview à ‘’La Republica’’ ce samedi 18 Avril 2020 et relayée par les médias, le président de Brescia, Massimo Cellino, a annoncé avoir contracté le coronavirus : « Après deux semaines de quarantaine à Cagliari, je suis allé à l’hôpital pour me faire dépister, a annoncé le dirigeant. Ma fille a eu le virus, mon fils non. Et moi je l’ai actuellement. Les symptômes ? Une fatigue excessive et des fortes douleurs aux os. »