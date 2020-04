Covid-19 en Côte d’Ivoire: lynché par ses fans, Molare s’excuse et s’auto-confine

Critiqué par ses fans pour non respect des mesures préventives prises par le gouvernement en vue de lutter contre le coronavirus, après sa participation à la fête d’anniversaire de l’actrice Emma Lohoues, Molare a présenté ses excuses.

Ce lundi 20 avril, Emma Lohoues a été condamnée, selon la presse ivoirienne, à 6 mois de prison avec sursis pour avoir organisé une grande fête d’anniversaire en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Selon le verdict, il lui est reproché la mise en danger de la vie d’autrui et le trouble à l’ordre public. Emma Lohoues a été déjà arrêtée et fixée sur son sort. Molare, qui était également présent à cette fête, a été convoqué et ne s’est pas présenté.

Molare s’excuse

Dans la soirée de ce lundi 20 avril 2020, le patron du groupe Molaré a présenté ses excuses à ses fans qui avaient exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. C’était suite à la publication de vidéos de la fête d’anniversaire d’Emma Lohoues à laquelle il était invité. « Je viens m’excuser d’autant plus je suis un exemple pour beaucoup et que je devrais avoir un rôle à jouer dans cette pandémie, rôle tenu dès le début. Je comprend donc les frustrations qui peuvent en découler. J’apprécie les critiques objectives et constructives de mes différents fans et proches », a reconnu Molare dans son message. A l’en croire, il aurait pu faire plus attention en se rappelant que beaucoup de personnes s’identifient à eux. « Mais avec le recul, je comprends la frustration de certains et je m’en excuse », a-t-il indiqué.

Molare s’auto-confine