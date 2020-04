Covid-19 en Côte d’Ivoire: Eudoxie Yao et Molare jugés dans un procès de flagrant délit

Après la condamnation de l’actrice Emma Lohoues, les principales personnes impliquées dans l’organisation de son anniversaire ont été rattrapées. Il s’agit de Gros Bedel, Molare et Eudoxie Yao interpellés et condamnés par la justice.

Gros Bedel, Molare et Eudoxie Yao ont été écoutés ce mardi 21 avril à l’occasion d’une audience en flagrant. Selon le média ivoirien Afrik Soir, les mis en cause ont écopé de Six mois de prison avec sursis et trois millions FCFA d’amende, contrairement à Emma Lohoues, principale organisatrice de la fête, condamnée à 6 mois de prison avec sursis et deux millions FCFA d’amende.

Dans ce dossier, il est reproché aux mis en cause d’avoir organisé une fête rassemblant du monde, sans mesures de préventions, en violation flagrante des interdictions de l’Etat contre la propagation du Covdi-19. En agissant ainsi, ils ont foulé délibérément au sol les consignes du Conseil national de sécurité dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus.