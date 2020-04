Covid-19: Emmanuel Macron prévient que les lieux de culte ne rouvriront pas avant juin

Selon des responsables religieux après une audio-conférence avec Emmanuel Macron, les lieux de culte, en France, ne rouvriront pas en mai. Le chef de l’Etat français « a parlé de mi-juin », car « ce serait ridicule de prendre le risque d’ouvrir et de devoir refermer après ».

Le président français a longuement dialogué, mardi 21 avril, avec les responsables des autorités spirituelles, échangeant sur la nature de la crise et ses conséquences. Selon ces responsables de culte et de loges maçonniques, Emmanuel Macron demeure prudent sur la possibilité de rouvrir les lieux de culte lors du déconfinement lié au coronavirus.

Le chef de l’Etat français a évoqué une période d’observation jusqu’à « mi-juin », ont rapporté à l’AFP des responsables de culte et de loges maçonniques, après une audio-conférence avec le président de la République, mardi 21 avril. Dans tous les cas, une réouverture se ferait avec respect des gestes barrières et des mesures de distanciation.

La réouverture des lieux de culte, « ce sera sans doute plutôt pour le mois de juin plutôt que tout de suite, et encore, il faudra connaître les conditions très spécifiques de sécurité sanitaire », a déclaré le président de la Fédération protestante de France François Clavairoly. « Ca n’est pas à l’ordre du jour le 11 mai », date prévue du début du déconfinement, le président « a parlé de mi-juin », a ajouté le pasteur, précisant que le plan actuellement préparé par le gouvernement donnerait des détails. « Une période d’observation » avant une réouverture

« On n’ouvrira pas nos lieux de culte si on n’est pas certains qu’il n’y pas de risques, et le président nous a dit que ce ne serait pas avant début juin-mi juin », a confirmé le grand rabbin de France Haïm Korsia. Pour Emmanuel Macron, « ce serait ridicule de prendre le risque d’ouvrir et de devoir refermer après. On n’a aucune idée des conséquences du déconfinement », a-t-il ajouté.