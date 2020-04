Covid-19: des personnalités atteintes et guéries témoignent (Vidéo)

Alors que la vague de malades déferle sur la terre et que le nombre de morts est en hausse chaque jour, il faut rappeler que des malades de la Covid-19 en guérissent aussi. Au Niger, des personnalités contaminées puis guéries, témoignent.

Chaque soir, gouvernements et autorités sanitaires égrènent le nombre de personnes testées positives au coronavirus, le nombre d’hospitalisations et le nombre de décès. A l’heure où le monde entier fait face à une vague de malades et où l’inquiétude grandit face à la pandémie, quelques témoignages de guérison redonnent espoir. C’est le cas du Professeur Madi Nayama, médécin chef à la maternité Issaka Gazobi de Niamey et Iro Sani, vice-Président de l’Assemblée nationale et sa femme.