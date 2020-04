Covid-19: « ceux qui prédisent l’hécatombe en Afrique se trompent », Michel Babadjidé

Beaucoup de dirigeants africains face à la pandémie du nouveau coronavirus, commandent des respirateurs pour équiper les centres de santé pour la plupart sous-équipés. Pour Michel Babadjidé, ceux qui prédisent l’hécatombe en Afrique du fait de manque de respirateurs se trompent de lieu car estime-t-il, les africains ont des poumons durs.

Dans une publication sur sa Page Facebook, le promoteur de la « maison du paysan », Michel Babadjidé estime que les pronostics faits par certains organismes en parlant de l’Afrique seront déjoués. A le croire, ceux qui créent la panique dans le cœur des africains en parlant de manque de respirateurs dans nos hôpitaux, se trompent de lieu.

Le spécialiste de l’agro-écologie rassure que son intention n’est pas de cautionner l’état de délabrement des hôpitaux en Afrique. Mais dans tous les cas, il estime que les africains seront plus résistants face à ce virus. Selon lui, les africains ont des poumons durs en marbre « pour avoir toujours vécu dans la poussière; et respiré chaque jour la grande poussière au moment où les pays »développés » lavent pratiquement leurs routes tous les jours. »

L’autre élément épidémiologique qui rassure Michel Adjibadé, c’est que les africains sont plus résistants que les européens qui ont adopté l’hygiène comme mode de vie or »trop d’hygiène tue la santé ».

« Nos villageois ici sont plus résistants que ceux qui vivent en ville ou encore sur les carreaux cirés. Il n’est plus un secret pour tous ici que les poulets locaux sont plus résistants que les volailles importées. Les formes inapparentes du corona vont dominées en Afrique pauvre car notre statut immunitaire est dense. C’est aussi cela les avantages de la »nouvelle pauvreté villageoise et africaine ». indique-t-il.

Pour conclure, il affirme que tout est relatif et le non équipement des hôpitaux n’entraînera pas d’office l’hécatombe dans les pays africains.