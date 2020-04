Covid-19 au Burkina: Rock Kaboré rouvre le grand marché de Ouagadougou

Le président burkinabé a ordonné la réouverture du grand marché de Ouagadougou ce lundi 20 avril. C’est l’une des premières meures d’allègement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Les activités ont repris vie ce lundi 20 mars dans le plus grand marché de la capitale Ouagadougou. Dénommé «Rood Wooko», le grand marché rouvre ses portes après un mois de fermeture en présence des autorités politico-administratives de Ouagadougou. Cette ouverture fait suite à des discussions entre différents acteurs (ministère de la Santé, commerçants et ministère du Commerce). L’occasion pour le maire de la ville d’exhorter les populations au strict respect des mesures de distanciations sociales.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Harouna Kaboré a expliqué que cette réouverture de Rood Wooko constitue une phase pilote, précisant que si les mesures de protection sont respectées et les résultats satisfaisants, les autres marchés vont suivre.

Outre cette annonce, le président Roch Kaboré a allégé les horaires du couvre-feu en vigueur. A cet effet, les horaires instaurés le 21 mars dernier de 19 heures (heure locale et GMT) à 5 heures du matin, passent désormais de 21 heures à 4 heures du matin, à partir de ce lundi. Le Burkina Faso est le deuxième pays ouest-africain le plus touché avec 576 cas positifs (224 femmes et 352 hommes) dont 338 guéris et 36 décès.