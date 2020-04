Covid-19 au Bénin: 1 412 606 000 FCFA comme dons financiers au 16 avril 2020

Après un premier point effectué le 07 avril 2020, le gouvernement a fait un deuxième point des dons financiers et en nature reçus dans le cadre de la riposte contre le Coronavirus. du 07 au 16 avril 2020, plusieurs autres structures et personnes physiques se sont manifestées. Les dons ont donc naturellement pris du volume sur le plan financier et matériel.

A la date du 16 avril 2020, le gouvernement a reçu un montant total de 1 412 606 000 FCFA comme dons financiers. En ce qui concerne les dons en nature, la liste des donateurs s’est aussi rallongée. Dans cette rubrique, on retrouve des masques de protection, des gangs, des gels hydroalcooliques, des Concentrateurs d’oxygène et bien d’autres. Il faut souligner comme il a été cas lors du premier point que ce deuxième point ne prend pas en compte les dons reçus des Etats, des institutions publiques et des institutions de coopération internationale.

Le Gouvernement remercie les uns et les autres pour leur engagement humanitaire et informe que les dons financiers devront être adressés au Ministère de l’Économie et des Finances, et libellés par chèques au nom du Trésor public ou par virement sur le compte n° BJ6600100100000104337563-COVID 19-COTONOU, ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Les dons en équipements et intrants médicaux devront être adressés au Ministre de la Santé, au contact téléphonique +229 51 48 66 00 ou à l’adresse électronique [email protected]

Liste des donateurs et des dons reçus