Covid-19 au Bénin: l’Etat veut apporter une aide aux populations les plus vulnérables

Le communiqué de presse sur les conclusions de la mission du Fonds Monétaire International (FMI) au Bénin a été rendu public dans la soirée du mardi 21 avril 2020. Face à l’équipe du FMI, les autorités béninoises ont sollicité une augmentation du soutien financier de l’institution internationale, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un plan d’intervention d’urgence contre le Coronavirus.

Le Bénin sollicite une augmentation du soutien financier fourni par le FMI. Cette sollicitation semble avoir eu un écho favorable au niveau du FMI, qui, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Administration du FMI, mettrait à disposition environ 125 millions de dollars à la mi-mai 2020. En effet, les autorités béninoises compte mettre en oeuvre un plan d’intervention d’urgence face la pandémie du Covid-19.

« Les autorités sont en train de prendre des mesures cruciales pour contenir la pandémie et en limiter les répercussions. Le plan de riposte, estimé à 1,7 pour cent du PIB comprend une hausse des dépenses de santé, une aide aux couches de la population les plus vulnérables et un soutien ciblé et temporaire aux entreprises affectées ».

Ce plan d’intervention est axé sur une augmentation des dépenses de santé, une aide aux couches les plus vulnérables et un soutien aux entreprises les plus touchées. « L’accès augmenté au financement du FMI permettra de répondre aux besoins sanitaires et socio-économiques urgents, de catalyser le financement des autres bailleurs et de soutenir l’activité économique », précise le communiqué final.