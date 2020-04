Covid-19 au Bénin: les religieuses entrent dans la danse (photos)

Depuis l’avènement du coronavirus en république du Bénin, les actions de sensibilisation sous plusieurs formes se font par diverses structures étatiques ou privées. Cette fois-ci, c’est le Service des Sœurs pour la Promotion Humaine des Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres ( SSPH/OCPSP) qui fait désormais, de la sensibilisation sur le Coronavirus, sa nouvelle mission.

En collaboration avec l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC), le Service des Sœurs pour la Promotion Humaine des Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres ( SSPH/OCPSP) fait, de la sensibilisation sur la COVID-19, son cheval de bataille. Par cet acte, les religieuses veulent remplir leurs missions tout en visant leur charte et objectifs, car « Il n’y a de richesse que d’hommes », disait un homme politique du Bénin.

‘’Il vaut mieux prévenir que guérir’’, a laissé entendre la sœur Léonide Dochamou. Pour elles, en l’absence de médicaments officiels, et vu les difficultés liées au confinement partiel pour les plus pauvres, l’unique solution, reste la « sensibilisation« . Cette pour cette raison qu’elles étaient ensemble avec leurs partenaires le 13 avril 2020 à Ouidah, et ce mercredi 22 avril 2020 à So-Ava dans le marché et environs. Pour les sœurs du SSPH/OCPSP et leurs organisations partenaires, dont La Chrysalide et l’Agence Nationale de Protection Civile (ANPC), cette mission vise essentiellement les personnes vulnérables (personnes handicapées, enfants et personnes du troisième âge), au regard de la dangerosité de ce virus.

Rappelons que l’ANPC est une structure du ministère de l’Intérieur chargée de la Coordination générale des crises en cas d’urgence majeure. Bien avant Ouidah, les mêmes exercices ont été faits à : Sèmè-Kpodji, Porto-Novo, Aguégués, Adjarra et Allada.