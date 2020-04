Covid-19 au Bénin: deux types de masques imposés aux agents de l’Etat

Depuis quelques jours, le port de masque de protection contre la Covid-19 dans les localités du cordon sanitaire est obligatoire. Par communiqué en date de ce dimanche 12 avril 2020, le gouvernement rappelle aux agents de l’Etat qu’ils sont concernés par cette mesure et sont contraints à l’usage de deux types de masques.

Les membres des Institutions de la République, les Responsables administratifs à tous les niveaux, les personnels ont l’obligation de porter leurs masques de protection en tous lieux. Mais ils ne sont pas autorisés à porter n’importe quel masque.

Selon le communiqué du Secrétaire général du gouvernement, les agents de l’Etat concernés sont appelés à faire recours aux masques homologués FFP2 ou aux masques chirurgicaux. Le gouvernement compte sur le sens de responsabilité des agents pour donner le bon exemple aux autres citoyens.

Les masques FFP et chirurgicaux

Ce type de masque est l’un des plus utilisés actuellement. Il s’agit d’un masque de protection respiratoire jetable filtrant contre les particules. Il est évalué sur la base de la norme EN 149 définissant trois classes d’efficacité de filtration, à savoir FFP1, FFP2 et FFP3. Il couvre le menton, le nez et la bouche du porteur.

En ce qui concerne les masques chirurgicaux, ils sont les plus portés par les professionnels de la santé. Au Bénin, c’est le plus disponible dans les pharmacies et actuellement subventionné par l’Etat en raison de la pandémie de la Covid-19. Les masques chirurgicaux suivent les normes EN14683 et ISO 13485. On en distingue 4 types : « type I et II », « type IR et IIR ».

La Covid-19 au Bénin

Depuis Mars 2020, le Bénin a enregistré son premier cas de contamination au Coronavirus. A la date du dimanche 12 avril 2020, le pays compte 35 cas confirmés dont trois autochtones, 5 cas guéris et 1 décès. Avant même la découverte du premier cas, les autorités avaient pris des mesures pour une riposte efficace contre la pandémie.

Avec l’évolution de la situation, de nouvelles mesures sont prises au fur et à mesure. La plus forte actuellement en cours est le cordon sanitaire installé autour des localités de Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Sèmè-Podji, Porto-Novo, So-Ava, Aguégués,Akpro-Missérété, Adjarra, Toffo, Kpomassè et l’arrondissement d’Atchoukpa.