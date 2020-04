Côte d’Ivoire: un autre artiste a rejoint Dj Arafat

L’artiste ivoirien, Guy Landry Yapi, vient de ranger définitivement le micro. Le zouglouman, malade depuis plusieurs mois, est décédé, ce lundi 20 avril 2020, d’une infection pulmonaire, selon une source proche de l’artiste.

La grande famille musicale ivoirienne est en deuil. L’artiste Guy Landry Yapi vient de passer de vie à trépas, ce lundi 20 avril 2020. L’artiste était malade depuis environ six mois. Malheureusement, le zouglouman n’a pas pu vaincre le mal qui le rongeait.

Le 29 janvier dernier, une collecte de fonds avait été lancée par le président des artistes d’Abobo, afin de lui venir en aide. « Guy Landry a un problème de foie et de poumon. Il est très affaibli et très amaigri. Il traîne la maladie depuis un bon moment et ses parents l’ont envoyé dans un village pour le soigner. Et ils sont revenus à Abidjan. Mais depuis l’artiste souffre », a déclaré Tia Paul.