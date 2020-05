Côte d’Ivoire: report des élections à la FIF: une chance pour Didier Drogba?

L’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) prévue se tenir le 16 mai 2020 est reportée à une date ultérieure. L’ancien footballeur Didier Drogba est candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Seulement, sa candidature n’est pas soutenue par ses collègues anciens joueurs. Mais avec ce report, Didier Drogba a le temps de s’attirer les bonnes grâces de ses détracteurs.

En raison de la pandémie du coronavirus, le vote pour la Présidence de la Fédération ivoirienne de Football (FIF) est reporté pour une date ultérieure. Le communiqué informatif a été signé par Jean Baptiste Sam Atiassé. Selon ledit communiqué, la décision a été prise ce jeudi 30 avril 2020 au cours d’une réunion.

En effet, la Fédération ivoirienne de football (FIF) dont le président est Augustin Sidy Diallo, est une association regroupant les clubs de football de Côte d’Ivoire et organisant les compétitions nationales et les matchs internationaux des différentes sélections de Côte d’Ivoire.

Didier Drogba, candidat à la présidence de la FIFI

Didier Drogba est candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de Football. Son projet est d’aider au développement du sport. Ambassadeur de la Fédération internationale d’automobile (Fia) pour une campagne mondiale de sécurité routière, le 14 novembre 2019, Didier Drogba a confirmé sa candidature à la succession d’Augustin Sidy Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Didier Drogba lâché par ses coéquipiers…

Mais l’ancien capitaine des Éléphants ne pourra pas compter sur le soutien de ses anciens coéquipiers. L’ancien milieu de terrain de la Côte d’Ivoire, Didier Zokora a déjà dévoilé son camp pour le compte des élections à la présidence de la FIF et ce n’est pas Drogba. « Ce que nous (les anciens footballeurs) reprochons à Didier Drogba, est qu’en tant que président d’honneur de l’association des anciens de la Côte d’Ivoire, il n’a jamais été présent à une seule réunion. Didier Drogba ne nous a même pas prévenus de sa candidature pour la Présidence de la FIF. C’est un gros manque de respect », a-t-il expliqué.

A l’en croire, son programme n’est pas convainquant car il ne met pas à profit le football ivoirien. « Mr Sory nous a proposé un projet très intéressant, voilà pourquoi nous sommes avec lui. En plus il n’est même pas entouré de personnes qui maîtrisent le football ivoirien. Mr Sory a 17 participations à la CAN à son actif et maîtrise mieux le sujet que Didier Drogba » a t-il indiqué. A ce titre, l’ancien joueur de Chelsea, Didier Drogba ne pourra pas compter sur la voix de l’Association des anciens joueurs.

Une chance pour Didier Drogba?

Au détriment de Didier Drogba, l’union des anciens footballeurs de Côte d’Ivoire a apporté son soutien au candidat Sory Diabaté, actuel Vice président de la FIF. Cette décision a été prise en absence du président Alain Gouamené confiné en France. Sur les 14 membres présents, 11 ont voté en faveur de Sory Diabaté contre trois abstentions. Il s’agit d’Abdoulaye Traoré, Oumar ben Salah, Aka Kouamé Basile, Soro Jean, Zézéto, Zokora Didier, Koné Ibrahim, Badra Siby Aliou, Youssouf Fofana, Beugré Yago Eugène, Didier Keita et Kassi Kouadio Lucien.

Mais le report des élections pourrait arranger les choses du côté de Didier Drogba qui est abandonné par l’association des anciens footballeurs ivoiriens. Le président d’honneur de la dite association et ses amis ont donc le temps d’échanger afin de laisser de côté leur différent. Ce soutien est très important pour Didier Drogba s’il tient au poste de président de la Fédération ivoirienne de Football.

Mieux, selon les statuts de la FIF, chaque postulant à l’élection présidentielle doit obtenir le parrainage d’intérêts pour que sa candidature soit validée. C’est pourquoi, Didier a encore de l’espoir avec les 4 groupements restants notamment l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI), en activité, les arbitres , les entraîneurs ou les médecins sportifs.