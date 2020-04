Côte d’Ivoire: les premiers mots de Molare après sa condamnation

Après son arrestation dans l’affaire d’anniversaire de l’actrice Emma Lohoues, Molare a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3 millions de FCFA d’amende.

Malgré ses excuses publiques, Molare a été arrêté et écouté ce mardi 21 avril 2020. « Je me suis rendu volontairement à une audition à la préfecture de police. Suite à cela, j’ai été présenté au procureur qui m’a poursuivi ainsi que d’autres invités à l’anniversaire pour non respect des barrières sanitaires. Je suis passé en comparution immédiate avec certains invités et j’ai été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3 millions d’amende. Voilà, nous sommes dans un pays de loi et nous reconnaissons les faits », a-t-il indiqué sur sa page Facebook.

Pour rappel, il lui est reproché sa participation à la fête d’anniversaire d’Emma Lohoues dans une résidence privée de Cocody, le 17 avril. La raison: l’organisation de cette fête va à l’encontre des mesures préventives prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus.