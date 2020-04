Côte d’Ivoire: deux jours après sa condamnation, Emma Lohoues brise le silence (photo)

Lundi 20 avril 2020, Emma Lohoues a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et à deux millions d’amende. Deux jours après cette condamnation, l’actrice ivoirienne s’est exprimée sur sa page Facebook.

A la suite de Molare et Eudoxie Yao, l’actrice ivoirienne a évoqué son anniversaire à scandale qui a suscité la colère des autorités ivoirienne. « Pardonnez-moi, pardonnez à mes invités. Je regrette », a-t-elle écrit sur une image publiée sur sa page Facebook.

Il est reproché à Emma Lohoues d’avoir organisé sa fête d’anniversaire dans une résidence privée de Cocody, Abidjan, le 17 avril 2020. Selon les autorités ivoiriennes, l’organisation de cette fête va à l’encontre des mesures préventives prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus.

Arrêtée puis présentée au procureur ce lundi 20 avril 2020, Emma Lohoues a tenté de s’expliquer sans convaincre. Après l’audition, la star a été condamnée à six mois de prison avec sursis et deux millions FCFA d’amende assortis d’une recommandation ferme du juge. Selon le verdict, Emma Lohoues doit s’impliquer dans les campagnes de sensibilisation contre la Covid-19.

Gros Bedel, Molare et Eudoxie Yao ont été également écoutés ce mardi 21 avril à l’occasion d’une audience de flagrant délit. Selon le verdict, les mis en cause ont écopé de six mois de prison avec sursis et trois millions FCFA d’amende, contrairement à Emma Lohoues, principale organisatrice de la fête, condamnée à 6 mois de prison avec sursis et deux millions FCFA d’amende.