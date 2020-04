Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara annonce des primes spéciales aux agents de santé

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a annoncé le paiement des primes spéciales aux agents de santé en ligne de front contre la pandémie du coronavirus.

Pour faire face à la pandémie du coronavirus, la Côte d’Ivoire a mis en place un plan de riposte sanitaire d’un montant de 95 milliards 880 millions de FCFA. Selon le président Alassane Ouattara, ce plan s’articule autour de 4 axes à savoir: la prévention, le dépistage des cas suspects, la prise en charge des personnes testées positives et l’identification et l’isolement des cas contacts. Le gouvernement travaille également pour mettre dans des conditions appropriées, les agents de santé qui mènent la lutte anti-coronavirus.

En reconnaissance de leurs efforts, des primes spéciales seront payées aux personnels de santé, aux Forces de Défense et de Sécurité et aux agents publics impliqués dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, à compter de fin avril 2020 pour la période des trois mois du plan de riposte sanitaire, d’avril à juin, a écrit le président ivoirien sur sa page Facebook.

Alassane Ouattara a, par ailleurs, déclaré que son gouvernement travaille à assurer la disponibilité et la gratuité des masques pour tous, en mettant l’accent sur les personnels de santé, plus directement exposés à la maladie et sur les Forces de Défense et de Sécurité. 30 millions de masques seront disponibles cette semaine. De plus, l’industrie textile locale a été sollicitée pour la confection de masques lavables et réutilisables.