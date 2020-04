Coronavirus : plus de 2,4 millions de cas confirmés et 170 324 décès dans le monde

La nouvelle pandémie du coronavirus a tué 170 324 personnes et infectée plus de 2,4 millions de personnes dans le monde, depuis son apparition en décembre dernier à Wuhan en Chine, selon un dernier bilan officiel.

Selon les données recueilles par l’agence France presse (AFP), 2 478 153 cas ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires, depuis le début de la pandémie en décembre dernier, en Chine. L’AFP prévient cependant que le nombre de cas diagnostiqués ne reflète qu’une fraction du nombre total d’infections, un grand nombre de pays ne testant que les patients nécessitant un traitement. Parmi ces cas, au moins 651 503 sont considérés comme guéris.

Depuis le décompte effectué dimanche à 19 h (GMT), 3 667 nouveaux décès et 73 979 nouveaux cas ont été enregistrés dans le monde. Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché en nombre de cas et de décès, avec 799 456 cas confirmés pour 42 604 décès. Aux Etats-Unis, 72 368 ont été déclarés guéris.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie, avec 24 114 décès pour 181 228 contaminations, l’Espagne avec 20 852 décès (200 210 cas), la France avec 20 265 décès (114 657 cas) et le Royaume-Uni avec 16 509 décès pour 124 743 cas confirmés. La Chine (hors territoire de Hong Kong et Macao) où la pandémie a débuté fin décembre, a officiellement enregistré 82 758 cas (dont 12 nouveaux cas entre dimanche et lundi) pour 4 632 décès et 77 123 personnes guéries.