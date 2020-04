Coronavirus: l’évaluation du Bac et du brevet en contrôle continu en France

En France, l’épidémie de coronavirus continue de faire des centaines de morts par jour. Ainsi, le gouvernement a annulé les épreuves du baccalauréat, avec un l’examen qui reposera cette année uniquement sur le contrôle continu.

Outre l’oral de Français qui est maintenu pour les élèves de Terminale, qui passent le bac français, le ministre de l’Education a annoncé que les élèves de BEP, CAP et BTS seront évalués également via le contrôle continu. « C’est la solution la plus simple, la plus sûre et la plus juste », a estimé Jean-Michel Blanquer, cité par l’AFP. Pour lui, « tous les élèves (auraient) cours jusqu’au 4 juillet », à partir du moment où un retour à la normale est possible avant cela.

Selon lui, l’ensemble des épreuves du brevet des collèges sera également validé en contrôle continu pour les élèves de Troisième, à partir de la moyenne des notes obtenues durant les trois trimestres. « L’obtention finale sera suspendue à un contrôle d’assiduité », a expliqué le ministre.

Pour rappel, cette annonce survient alors que le Premier ministre Edouard Philippe avait averti jeudi soir que le confinement serait probablement prolongé au-delà du 15 avril. Selon le Premier ministre, lors d’une émission spéciale sur TF1 et LCI ce jeudi 02 avril 2020 soir, « l’essentiel est que le système tienne » face au coronavirus, qui a tué plus de 5.300 personnes en France et menace de saturer les hôpitaux, et il « va tenir mais il faut rester concentrés, mobilisés et vigilants ».