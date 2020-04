Coronavirus : les pays africains appellent la Russie à l’aide

Un certain nombre de pays africains ont demandé l’aide de Moscou pour lutter contre le coronavirus, a déclaré, mardi à TASS, un responsable du ministère russe des Affaires étrangères.

« Un certain nombre de pays du continent africain ont demandé l’aide de la Russie dans la lutte contre la COVID-19. Les pays africains ont besoin d’une large gamme d’équipements médicaux, y compris des ventilateurs, ainsi que des systèmes de test, des équipements de protection individuelle, des désinfectants et des consommables. Ces demandes sont soigneusement examinées et la situation dans un pays particulier est prise en compte « , a souligné le responsable, ajoutant que les taux de propagation des coronavirus étaient relativement faibles dans les pays africains, à l’exception de l’Algérie, de l’Égypte, du Maroc et de l’Afrique du Sud.

« Cependant, ce problème inquiète de nombreux pays du continent », a déclaré le responsable. « La situation sociale et économique dans beaucoup de ces pays est compliquée, alors que la forte densité de populations, les systèmes de santé médiocres, les crises et conflits divers, les frontières transparentes et les migrations incontrôlées peuvent entraîner une forte augmentation des cas et des conséquences imprévisibles », a ajouté le responsable. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, la pandémie pourrait affecter négativement la capacité des pays africains à mener à bien des tâches importantes pour vaincre la pauvreté, assurer un développement durable et mettre en œuvre des projets d’intégration.