Coronavirus : les joueurs de Manchester United souffrent de brûlures de cuisine et de morsures de chien

En confinement depuis plusieurs semaines en raison de l’épidémie du coronavirus, les joueurs de Manchester United ont subi des blessures inhabituelles, notamment des morsures de chien et des brûlures en cuisine.

C’est le médecin du club, Steve McNally, qui a révélé la montée d’étranges blessures qui se sont produites. Les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer s’entraînent à domicile après l’arrêt des compétitions en raison de Covid-19. Pourtant, tout n’a pas été simple pour certains membres de l’équipe première. « Heureusement, la plupart des joueurs se sont bien portés et il n’y a eu aucun problème réel, a déclaré McNally sur l’application officielle du club. Nous n’avons pas de blessures heureusement, bien qu’il y ait eu quelques plaintes inhabituelles à cause de choses comme s’essayer à la cuisine, ou être mordu par le chien, ce genre de chose. Le nutritionniste a mis les joueurs sur une page Instagram pour suivre des cours de cuisine, donc beaucoup d’entre eux ont commencé à développer une nouvelle compétence et se blesser dans le processus, un ou deux ».

Le personnel de Solskjaer s’est tenu au courant de l’état de santé des joueurs en surveillant leur forme physique, leur poids et leur nutrition pendant le confinement. « Nous avons réussi à trouver un certain nombre de fournisseurs de haute qualité qui étaient prêts à effectuer des livraisons à domicile en toute sécurité pour eux, a ajouté McNally. Nous avons présenté cela aux joueurs et ils peuvent essentiellement choisir un panier Man United sur mesure ou un emballage de type alimentaire. Donc j’espère qu’ils ne vont pas sans la qualité de nourriture requise et nous espérons que la quantité est bonne ».