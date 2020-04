Coronavirus : les fumeurs sont plus exposés à l’aspect grave de la maladie

Le milliard de fumeurs dans le monde sont susceptibles d’éprouver des symptômes plus graves de coronavirus et devraient abandonner cette habitude toxique, avertissent les responsables de la santé.

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et l’Organisation mondiale de la santé ont averti que, les fumeurs, ainsi que les sujets atteints de diabète, de maladies cardiaques ou de maladies pulmonaires chroniques, sont plus à risque de développer des complications graves. Pour en savoir plus sur le coronavirus, visitez notre section dédiée. Les personnes qui fument, courent généralement un risque plus élevé de contracter des infections des voies respiratoires, telles que les infections pulmonaires, car le tabagisme peut endommager les poumons et les voies respiratoires.

COVID-19 attaque le système respiratoire, rendant la respiration difficile. Bien que tous ceux qui contractent la maladie n’aient pas de difficultés respiratoires, ils peuvent être plus graves chez les fumeurs. « Il n’y a jamais eu de moment plus important pour arrêter de fumer, non seulement pour votre propre santé, mais pour protéger ceux qui vous entourent », a déclaré le professeur John Newton, directeur de la santé de Public Health England.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour connaître la relation exacte entre le tabagisme et le coronavirus, mais une première étude en Chine donne des indications sur la façon dont le coronavirus affecte plus fortement les fumeurs. À Wuhan, la ville chinoise d’origine du coronavirus, les fumeurs infectés par la maladie étaient 14 fois plus susceptibles de développer des symptômes plus graves.