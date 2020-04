Coronavirus: le Nigéria enregistre 34 nouveaux cas

Au moins, 20 Etats sont touchés par la pandémie du coronavirus au Nigéria. Mercredi, alors qu’il faisait son bilan journalier, le Nigéria Center for Disease(NCDC) a fait état de 34 nouveaux cas enregistrés sur le territoire nigérian. Au total, le pays compte désormais 407 cas d’infection à la covid-19, 128 guéris et 12 décès.

Selon le NCDC, 18 des nouveaux cas ont été enregistrés à Lagos, 12 à Kano, 2 à Katsina, 1 à Delta et 1 au Niger. «Trente-quatre nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés comme suit: 18 Lagos, 12 à Kano, 2 à Katsina, 1 à Delta, 1 au Niger. A 23 h 20, le 15 avril, 407 cas confirmés de COVID-19 ont été signalés au Nigéria, 128 ont été libérés avec 12 morts », a indiqué l’agence, via son compte Twitter.

Thirty-four new cases of #COVID19 have been reported as follows:

18 Lagos

12 in Kano

2 in Katsina

1 in Delta

1 in Niger

As at 11:20 pm 15th April there are 407 confirmed cases of #COVID19 reported in Nigeria. 128 have been discharged with 12 deaths#TakeResponsibility pic.twitter.com/oxM9pVb9QQ

— NCDC (@NCDCgov) April 15, 2020