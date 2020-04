Coronavirus: le monde face à la pandémie ce jeudi 30 avril 2020

La pandémie du coronavirus continue de faire des victimes dans le monde avec plus de 3,2 millions de personnes contaminées, et plus de 228 000 victimes. Les pays les plus fortement touchés en nombre de morts sont les Etats-Unis, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Espagne et la France. L’ Afrique compte aussi des milliers de morts et de contaminations.

A quand la fin du coronavirus? La question reste entière, d’autant plus qu’aucun vaccin n’est à l’ordre du jour pour lutter contre cette maladie qui ravage presque tout sur son passage. De l’Asie à l’Europe, la pandémie du coronavirus continue de tuer des tonnes de personnes tout comme aux Etats-Unis et en Afrique. Le monde a peur!

Selon le nouveau bilan, l’Europe est le continent le plus endeuillé, avec plus de 130 000 victimes. L’Italie a passé la douloureuse barre des 27 000 décès dus à la maladie, alors que l’Espagne et la France comptabilisent chacune plus de 24 000 morts. Le Royaume-Uni inclut désormais les morts de Covid-19 en maison de retraite dans son bilan, ce qui fait de lui le deuxième pays européen déplorant le plus de décès liés au virus, soit plus de 26 000. Avec 2 500 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, les Etats-Unis ont franchi mercredi la barre des 60 000 morts. Ils sont de loin le pays le plus touché au monde, avec également plus d’un million de cas de coronavirus détectés.

Selon le bilan en date du 30 avril 00H00 GMT du Centre pour la science et l’ingénierie des systèmes (CSSE) de l’Université Johns Hopkins, l’Allemagne compte 161.197 cas positifs au coronavirus, la Turquie, 117.589, la Russie, 99.399, l’Iran, 93.657 et la Chine, 84.369. En Afrique, la maladie progresse avec un nombre important de contaminations et de décès. En effet, le continent noir dénombre ce jeudi 30 avril 2020, 38.118 cas positifs au coronavirus avec 12. 661 guéris et 1.594 décès.