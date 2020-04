Coronavirus : le Ghana commence par assouplir les restrictions

Les restrictions de déplacement imposées aux ghanéens par les autorités dans le but de ralentir la propagation du Coronavirus, ont été assouplies par le président de la république.

Nana Akufo-Addo a levé les restrictions sur les mouvements dans certaines parties du pays qui étaient sous verrouillage partiel et a exhorté les citoyens à porter des masques faciaux. Cependant, il s’agit de la seule restriction levée par le président, car les autres qui consistent, entre autres, aux passages frontaliers fermés, à l’interdiction des rassemblements sociaux et la fermeture des écoles, resteront en vigueur.

Le président ghanéen a déclaré que la décision suit une meilleure compréhension du taux d’infection de la maladie, un programme de dépistage amélioré et l’expansion des centres d’isolement et de traitement. La capitale Accra, la deuxième plus grande ville de Kumasi et la ville industrielle de Tema ont été placées sous verrouillage de trois semaines pour empêcher la propagation du virus. Le pays a maintenant enregistré 1 042 cas de coronavirus et neuf décès. Jusqu’à présent, plus de 6 000 échantillons ont été testés dans le pays.