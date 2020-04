Coronavirus : la solidarité de Cuba éclipse le leadership des Etats-Unis

La solidarité de Cuba avec d’autres pays dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 a éclipsé les États-Unis dans le monde, rapporte vendredi, le site Web www.strategic-culture.org.

La publication affirme que la coercition de Washington n’est pas compatible avec la solidarité de Cuba et soutient que la pandémie de coronavirus a poussé l’île dans l’arène internationale et comme un formidable adversaire du capitalisme. Alors que les pays occidentaux ont du mal à faire face à des systèmes de santé de plus en plus déficients, qui sont responsables d’un taux de mortalité élevé chez les patients atteints de coronavirus, Cuba fait face à la situation et maintient en même temps sa portée internationaliste, souligne le média. Cuba n’est plus isolée, ajoute l’article. Ses médecins sont très demandés par les mêmes gouvernements qui consentent à la politique étrangère des États-Unis, dit-il.

Pour le moment, cependant, selon la même source, Washington mène une bataille perdue. Depuis 2018, l’administration Trump a lancé une campagne de diffamation contre le gouvernement cubain, alléguant l’exploitation de médecins révolutionnaires qui offrent leurs services dans le monde et dans des régions reculées. Incapables de freiner le besoin croissant de médecins cubains dans les pays occidentaux, les États-Unis ripostent en empêchant les fournitures médicales étrangères d’atteindre l’île, tout comme ce fut le cas avec un don de l’homme d’affaires chinois et fondateur du site Web Alibaba.

La publication souligne que la Maison Blanche fait pression sur les pays pour qu’ils refusent l’aide médicale que Cuba offre pour lutter contre la pandémie, un appel qui se fait de plus en plus rejeter alors que de plus en plus de pays recherchent l’expertise des médecins cubains en période de pandémies ou catastrophes naturelles. Prenant l’exemple au lieu de la coercition, Cuba a éclipsé les États-Unis sur la scène mondiale, souligne l’article publié par Strategic-culture.org.