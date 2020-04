Coronavirus: Florida Beach viole l’ordonnance de distanciation sociale

Un décret limitant les rassemblements sociaux à moins de 50 personnes est toujours en vigueur aux USA. Mais certaines plages de Floride ont rouvert vendredi pour la première fois en près d’un mois et tout le monde ne semblait pas tenir compte des avertissements du gouvernement concernant la distanciation sociale. Selon CNN, des foules de gens en liesse sont rapidement descendues sur Jacksonville Beach. Selon le média, plusieurs visiteurs de la plage avaient été vus en train de bronzer, une activité spécifiquement déclarée interdite par le maire de Jacksonville, Lenny Curry.

Les photos montraient également des gens courir sur la plage très fréquentée, jouer au volley-ball avec des amis et surfer. Pour faire respecter les mesures préventives contre la propagation du coronavirus, la police a été vue en train d’émettre des avertissements aux gens et un panneau qui a survolé la plage a averti:

«Faites votre part. Restez à 6 pieds l’un de l’autre. Aidez à garder les plages ouvertes », cite le New York Post . Le nombre de personnes vues à la plage a provoqué une réaction des médias sociaux, car beaucoup sur Twitter ont exprimé leur inquiétude quant à la façon dont le comportement de certains pourrait affecter la Floride dans son ensemble.

Pour rappel, la Floride a signalé une augmentation de plus de 1 400 nouveaux cas de coronavirus vendredi. Il sa’git de la plus grande quantité de nouveaux cas signalés à ce jour, selon le Tampa Bay Times . A la date du 18 avril, il y avait au moins 24 745 cas confirmés de coronavirus dans l’État, et 726 personnes sont décédées, selon une base de données du New York Times.

Beaches and parks in Duval County will reopen Friday, April 17 at 5 p.m. with certain restrictions. Beaches will only be open from 6am to 11am and 5pm to 8pm

Please watch the video for additional details and follow this link for the press release. https://t.co/TmkOmXhphS pic.twitter.com/206hiEbRyZ

— City of Jacksonville (COJ) (@CityofJax) April 16, 2020