Coronavirus : environ 120 000 cas et 15 000 décès en Italie

Malgré le confinement total de tout le pays, l’Italie continue de voir sa population décimée par l’épidémie de coronavirus. A ce jour, le pays comptabilise près de 15 000 morts pour environ 120 000 personnes infectées.

Le nombre de cas du nouveau coronavirus en Italie a atteint 119 827, selon un bilan publié ce vendredi 3 mars, par la défense civile. Cela représente une augmentation de 4% par rapport à la veille, reprenant le chiffre le plus bas depuis le début de la propagation des contagions à travers le pays, qui avait déjà été enregistré le 31 mars. Le nombre de décès a atteint 14 681, après une augmentation de 766 décès (+ 5,5%), soit six de plus que jeudi dernier. L’Italie a également annoncé 19 758 guéris, 1 480 de plus (+ 8,1%) que le solde précédent. En conséquence, le nombre de cas actifs a atteint 85 388, soit une augmentation de 2,8%. Sur ce total, 52 579 sont en isolement familial; 28 741 patients sont admis dans des chambres normales; et 4 068 restent dans les unités de soins intensifs. Des chiffres qui n’absorbe toutefois pas le nombre exact de personnes contaminées, selon Angelo Borrelli, chef de la protection civile, qui admet que le nombre réel de cas pouvait être 10 fois supérieur au solde officiel en raison d’asymptomatiques ou d’individus présentant des symptômes bénins non dépistés.

Le nouveau coronavirus, responsable de la pandémie actuelle, a déjà infecté plus d’un million de personnes dans le monde, dont plus de 55 000 sont décédées. Avec un total de plus de 500 000 cas, l’Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie. L’Italie est le pays européen le plus frappé, suivie de l’Espagne (plus de 10 000) et de la France (plus de 5000).