Coronavirus: Elizabeth II s’adressera au Royaume-Uni et au Commonwealth

La reine Elizabeth II s’adressera à la nation britannique dimanche à 19h00 GMT, a annoncé vendredi le palais de Buckingham. L’allocution sera enregistrée à Windsor Castle à l’ouest de Londres, où la souveraine de 93 ans est confinée.

« Sa Majesté la reine a enregistré une intervention spéciale pour le Royaume-Uni et le Commonwealth en lien avec l’épidémie de coronavirus », selon le communiqué. Il s’agit de la quatrième intervention extraordinaire d’Elizabeth II en 68 ans de règne.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.

As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b

