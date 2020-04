Coronavirus: Beyoncé, Ariana Grande, … rendent hommage au personnel soignant (Vidéo)

Beyoncé fait sa première apparition publique depuis le début de la pandémie du Coronavirus. La chanteuse a interprété When You Wish Upon a Star, en hommage aux professionnels de santé.

Pour sa première apparition publique depuis le début de la pandémie de coronavirus, Beyoncé a surpris tout le monde en participant au « Disney Family Singalong ». Jeudi, Beyoncé a repris brillament « When you wish upon a star » tiré de « Pinocchio » dans l’émission animée par Ryan Seacrest “Disney Family Singalong” sur ABC. Avec Ariana Grande, Christina Aguilera, Michael Bublé ou encore Demi Lovato, les artistes américains ont interprété les chansons des grands classiques des dessins-animés Disney, afin de soutenir le personnel soignant en pleine pandémie de Covid-19.

« Je voudrais dédier ce morceau à tous les personnels soignants à travers le monde, qui travaillent dur pour assurer notre sécurité sanitaire », a déclaré la chanteuse, avant de commencer à interpréter le morceau « When You Wish Upon A Star » que l’on retrouve dans le dessin animé « Pinocchio ».

À la fin de la vidéo, la chanteuse américaine a demandé à toutes les familles de rester chez elles. « S’il vous plaît, restez en famille, restez en sécurité. Nous allons en finir, je vous le promets. Que Dieu vous bénisse », a-t-elle dit.

VIDÉO de Beyoncé passée sur ABC chantant "When You Wish Upon a Star" chanson dédiée aux professionnels de santé pendant cette pandémie.

Sing with all of your favorite celebrities, PLUS more BIG surprises during the #DisneyFamilySingalong at 8|7c on ABC!

Alors que la pandémie de coronavirus fait des ravages aux États-Unis, pays le plus touché en nombre de cas et le plus endeuillé, ABC a tenté d’apporter un peu de la magie de Disney à travers ce show télévisé diffusé en direct. Plusieurs célébrités, confinées, y ont participé. Hormis Beyoncé, Ariana Grande s’est notamment lancée sur “I Won’t say I am in love” tiré de “Hercule”; Christina Aguilera a, elle, interprété “Can you feel the love tonight” du “Roi Lion”. Les fonds récoltés seront intégralement reversés à la fondation Feeding America, un réseau national de banques alimentaires pour les démunis.