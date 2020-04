Coronavirus au Sénégal: 51 nouveaux cas positifs, le bilan s’alourdit

Le Sénégal a enregistré 51 nouveaux cas positifs au coronavirus, a annoncé, ce jeudi, le ministre sénégalais en charge de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr.

Face à la presse, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre sénégalais en charge de la Santé, a fait le point de la situation du coronavirus, ce jeudi 30 avril 2020. Selon le bilan révélé par le ministre, le Sénégal a enregistré 51 nouveaux cas positifs au coronavirus. Il s’agit de 40 cas contacts et de 11 cas issus de la transmission communautaire.

Dans le même temps, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé 19 nouvelles guérisons. Le pays fait partie des Etats les plus touchés en Afrique de l’ouest, avec un total de 882 cas positifs au coronavirus, 315 guéris et 9 décès. Le gouvernement a pris d’importantes mesures pour contrer la pandémie du coronavirus et devrait également réceptionner sa première commande du remède malgache, « Covid-organics », cette semaine, dans le cadre de la lutte contre la maladie. En Conseil des ministres le mercredi 29 avril 2020, le président Macky Sall a, de nouveau, appelé la population sénégalaise à observer strictement les gestes barrières imposés par le gouvernement dans le cadre la lutte anti-coronavirus.