Coronavirus au Nigéria : 196 cas confirmés et 7 décès en 24 heures

Le Nigéria a enregistré 196 cas confirmés au coronavirus ces dernières 24 heures, portant le bilan à 1728, depuis le début de la pandémie, a annoncé ce mercredi soir l’agence de contrôle des maladies (NCDC).

Le bilan de la pandémie de coronavirus ne cesse de grimper au Nigéria. 196 nouvelles infections ont été enregistrées ces dernières 24 heures, portant le total à 1728 depuis le début de l’épidémie. Selon l’agence de contrôle des maladies (NCDC), sur ces nouveaux cas, 87 proviennent de Lagos, 24 de Kano, 18 à Gombe et 17 à Kaduna.

Les autres Etats touchés, selon le NCDC sont FCT (Abuja) avec 16 cas, Katsina avec 10 cas, Sokoto avec 8 cas, EDO 7, 6 à Borno et 1 cas confirmé à Yobe, Ebonyi et Adamawa. Dans le même temps, 7 nouveaux décès ont été déplorés, portant à 51, le nombre de personnes tuées par la maladie dans le pays. «À 23 h 55 le 29 avril, 1728 cas confirmés de Covid-19 ont été signalés au Nigéria. 307 ont été libérés et 51 décès ont été enregistrés », a indiqué le NCDC sur son compte Twitter.

Face à la pandémie de coronavirus, le gouvernement nigérian multiplie les efforts pour vaincre la maladie, notamment des mesures de restriction, comme le confinement de Lagos, Ogun, Osun. Des mesures sociales ont également été prises par le gouvernement fédéral pour soulager la population. Le président Muhammadu Buhari a annoncé, lundi, « un assouplissement progressif des mesures de verrouillage dans les États FCT, Lagos et Ogun à partir du samedi 2 mai 2020 à 9h ».