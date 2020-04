Coronavirus au Burkina Faso: Roch Kaboré entérine 14 mesures fiscales et l’accès au financement

Face à la nation, jeudi 02 avril 2020, le président burkinabé, Roch Kaboré, a annoncé de fortes mesures d’accompagnement et de soutien pour renforcer la lutte contre la pandémie du coronavirus qui a déjà fait plus de 16 morts et 288 cas positifs sur le territoire.

La lutte contre la covid-19 fait appel à des mesures drastiques pour s’en préserver, mais aussi et surtout, des mesures d’accompagnement pour mener à bien cette lutte sanitaire. Au Nigéria, tout comme dans d’autres pays d’Afrique, les chefs d’Etats ont pris des mesures sociales pour renforcer la lutte contre la pandémie et surtout accorder une certaine aisance aux couches les plus vulnérables.

A LIRE AUSSI: Le Burkina Faso libère 1207 détenus pour freiner le coronavirus

Le Burkina Faso, pays le plus touché en Afrique de l’Ouest, a lui aussi annoncé toute une panoplie de mesures d’accompagnement et de soutien face au coronavirus. Au total 14, ces mesures ont été annoncées par le président Roch Kaboré à la télévision nationale dans la soirée du jeudi 02 avril 2020.

Ci-dessous, les mesures fiscales et d’accès au financement pour les mois d’avril à juin 2020 :

1. La remise automatique des pénalités et amendes exigibles ;

2. La suspension des opérations de contrôle sur place à l’exception de cas avérés de fraudes ;

3. L’exemption de la contribution des micro-entreprises du secteur informel ;

4. L’exonération de la TVA sur la vente des produits utilisés dans le cadre de la lutte conte la COVID-19 ;

5. L’exonération des taxes et droits de douane sur les produits pharmaceutiques, les consommables médicaux et équipements entrant dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ;

6. Le report de la date limite de paiement de la taxe sur les véhicules à fin juin 2020 ;

7. La délivrance des attestations de situation fiscale aux entreprises non en règle de leurs obligations fiscales jusqu’au 30 juin 2020 ;

8. La suspension de la Taxe patronale d’apprentissage (TPA) sur les salaires au profit des entreprises du secteur du transport des personnes et de l’Hôtellerie ;

9. La suspension des poursuites en matière de recouvrement des créances fiscales et de la perception du minimum forfaitaire pour les Établissements relevant du secteur du Transport des personnes, de l’Hôtellerie, de la Restauration et du Tourisme ;

10. La réduction de 25% de la patente au profit des Entreprises du secteur du Transport des personnes, de l’Hôtellerie et du Tourisme. Les entreprises ayant déjà payé la patente pourront opter pour une compensation avec les autres impôts locaux ;

11. L’application d’un taux réduit de TVA de 10% au secteur de l’Hôtellerie et de la Restauration ;

12. La suppression des charges et taxes imposables à l’organisation des activités culturelles ;

13. L’annulation des pénalités de retard dans l’exécution des marchés publics au niveau de l’Etat central et des collectivités territoriales ;

14. Les remises d’impôts directs dans le cadre d’un examen individualisé des demandes et ce, pour les cas extrêmes.