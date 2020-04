Coronavirus au Bénin: le préfet du Plateau rend obligatoire le port de masque

Le port de cache nez ou masque est obligatoire pour tout les citoyens en circulation dès la semaine prochaine, a déclaré vendredi à Pobè, le préfet du département du Plateau, Daniel Valère Setonnougbo.

Face à la presse le vendredi 17 avril 2020 à Pobè, pour faire le bilan des 4 ans de la gouvernance du président Patrice Talon, le préfet du département du Plateau, Daniel Valère Setonnougbo, a pris une nouvelle mesure en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus au Bénin. L’autorité départementale a décidé du port obligatoire de masques/cache-nez dès la semaine prochaine. Ainsi, à compter du lundi 20 avril, tout citoyen en circulation dans le département du Plateau doit obligatoirement se munir de son masque, s’en quoi, il aurait enfreint aux règles et serait livré au sort à lui réservé.

Cette décision du préfet Daniel Valère Setonnougbo n’est pas la première depuis l’avènement de la pandémie du coronavirus en décembre 2019 à Wuhan en Chine. En effet, il avait invité les citoyens du département Plateau à éviter tout déplacement, tout échange et tout mouvement en direction du Nigéria notamment dans les zones frontalières, à travers un communiqué radio. Parallèlement, le préfet a annoncé le renforcement des contrôles le long des frontières de l’Etat d’Ogoun, un État du Sud-Ouest du Nigeria frontalier de l’État de Lagos au sud, des États d’Oyo et Osun au nord, de l’État d’Ondo à l’est et de la république du Bénin à l’ouest.

Ce vendredi, le Bénin a enregistré de nouveaux cas testés positifs de coronavirus. Pour rappel, avant ces nouveaux cas, le pays comptait 18 cas guéris sur les 35 cas positifs au total et un décès. Le pays a également décidé de se lancer dans la production de la chloroquine réputée pour être efficace dans le traitement des malades du coronavirus. Selon un responsable, interrogé par Frissons radio, l’industrie PHARMAQUICK a déjà produit et livré, mercredi 15 avril 2020, 4 millions de comprimés Chloroquine à la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels (CAME).