Coronavirus au Bénin: 19 nouveaux cas testés positifs ce lundi

Le gouvernement béninois a annoncé ce lundi 20 avril 2020, 19 nouveaux cas enregistrés de coronavirus.

Selon le point fait sur le site du gouvernement, le Bénin compte au total 54 cas confirmés, dont 40 personnes positives au test de dépistage et ne présentant aucun signe de la maladie mais isolées et traitées, 13 personnes malades sans gravité, hospitalisées et traitées, 0 malade en situation grave et un décès.

A ce titre, à la date du 20 avril 2020, le Bénin compte 54 cas confirmés de coronavirus, 1 décès , 27 personnes guéries et 26 personnes sous traitement. La plupart des cas positifs ont été détectés dans le rang des voyageurs mis en quarantaine.