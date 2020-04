Coronathon, l’initiative du Burkina Faso face à la covid-19

Pour lutter contre la pandémie du coronavirus, l’Assemblée nationale du Burkina Faso et ses partenaires ont lancé l’initiative populaire et citoyenne de collecte de fonds dénommée le « Coronathon ». Objectif? Mobiliser en un mois des ressources financières conséquentes au profit des bénéficiaires.

Le parlement burkinabé a décidé de s’impliquer davantage dans la lutte contre le coronavirus qui affecte le pays. Il a procédé au lancement du « Coronathon », une initiative qui vise à aider le gouvernement burkinabé dans la lutte contre la covid-19. Cette initiative, selon l’Assemblée nationale, consiste à mobiliser en un mois des ressources financières pour soutenir les patients burkinabé résidant sur le territoire national, soutenir à l’aménagement des structures sanitaires pour le diagnostic et la prise en charge des cas liés à la COVID-19 et aider à la sensibilisation, la veille sanitaire et épidémiologique et à l’amélioration de l’offre de soins intensifs.

Appuis aux essais cliniques