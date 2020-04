Communales 2020: les médias invités au respect strict des textes régissant la profession

A la suite de larges consultations, la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication (HAAC) a pris, dans sa décision n°20-022 du 22 avril 2020, les modalités de déroulement de la campagne exclusivement médiatique des élections du 17 mai prochain. En dehors des médias réquisitionnés, il est interdit aux autres médias de couvrir les campagnes électorales.

Les partis politiques et les promoteurs de médias sont fixés sur les modalités de couverture des campagnes électorales du 17 mai 2020. En effet, la Haute autorité de l’audiovisuelle et de la communication a rendu publiques, ce mercredi 22 avril 2020, lesdites modalités. La décision constituée de 26 articles réglemente le déroulement de la campagne exclusivement médiatique du fait de la pandémie. Au terme de la décision n°20-022/HAAC, seuls les organes de presse retenus par la HAAC sont habilités à couvrir la campagne médiatique des élections communales de 2020. De même, aucun résultat relatif au scrutin ne doit être communiqué au public le jour du vote. Toutefois, au lendemain du scrutin et jusqu’à la proclamation des résultats définitifs par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), les organes de presse qui publieront les chiffres relatifs au scrutin, doivent en indiquer, avec précision, la source.

Par ailleurs, les médias sont appelés à respecter strictement les textes régissant la profession. Ils doivent s’interdire la diffusion de tout élément de nature à inciter à la haine, à mettre en péril la cohésion nationale, à dénigrer ou à s’attaquer à un parti politique ou à un candidat. Au terme de l’article 17 de la décision de la Haac, durant la période de la campagne et en dehors de la tranche autorisée par l’institution, les comptes-rendus, les publi-reportages et autres genres journalistiques sur les activités des partis politique sont proscrits. En outre, au terme des dispositions de l’article 3 de la décision n°20-022 du 22 avril 2020 de la Haac, les médias doivent s’interdire en cette période la diffusion de sondages d’opinion en rapport avec les élections communales et la diffusion de la revue de presse en quelque langue que ce soit. Le non respect de ces différentes mesures expose les contrevenants à des sanctions, conformément aux textes en vigueurs.