Communales 2020: la Cour suprême autorise Luc Atrokpo à aller à la conquête de Cotonou

L’actuel maire de Bohicon et candidat du parti Union Progressiste dans le 13ème arrondissement de Cotonou, pour le compte des élections communales et municipales du 17 mai 2020, peut se frotter les mains. La Cour suprême vient de l’autoriser à poursuivre sa lutte pour la conquête de la Mairie de Cotonou.

Suite au recours du sieur Ulrich Déhou contre la candidature de l’actuel Maire de la Commune de Bohicon à Cotonou, la Cour suprême s’est penchée sur la question ce mercredi 22 avril 2020. Après le débat sur le fond de la requête, la haute juridiction en matière administrative a validé la candidature de Luc S. Atrokpo; candidat sur la liste du parti Union Progressiste (UP) dans le 13ème arrondissement de Cotonou. Elle a rendu sa décision en se basant sur le retrait de la plainte du plaignant.

Pour rappel, le sieur Ulrich Déhou avait été suspendu par son parti politique (Moele-Bénin) suite à un recours déposé au niveau de la Cour suprême pour demander l’invalidation de la candidature de Luc Atrokpo à Cotonou. Dans le recours déposé le 14 avril, le politiste, responsable dans le parti politique de Jacques Ayadji, a estimé qu’en déposant sa candidature à Cotonou, l’actuel maire de Bohicon a violé le principe de la résidence: « Considérant la loi No 2007-28 du 23 novembre 2007 fixant les règles particulières applicables aux élections des membres des Conseils communaux ou municipaux et des membres des Conseils de village ou de quartier de ville en République du Bénin; l’article 21 stipule: Le Maire et ses adjoints, une fois élus, doivent avoir leur résidence dans la commune. Une prescription légale renforcée par la loi 2019-43 portant Code Electoral en son article 197: le maire et ses adjoints, une fois élus, doivent résider dans la commune. » Suspendu par son parti politique après avoir posé l’acte, il a fait son mea culpa et pris l’engagement de retirer sa plainte.