« C’est le digne successeur de Messi et de Ronaldo », Cesc Fabregas zappe Neymar

Avec 11 Ballons d’or à eux deux, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dominé le monde du football ces dernières années. Mais les deux monstres, n’étant pas éternels, le débat pour leur succession fait déjà rage chez les fans du cuir rond.

Cesc Fabregas s’est également prêté au jeu. Pour l’ancien joueur du Barça, Kylian Mbappe est le plus susceptible de suivre les traces des deux superstars. C’est ce qu’a déclaré le milieu de terrain monégasque a Cadena Cope. « Cristiano a 35 ans et Leo est sur le point d’en avoir 33, ils vieillissent. Je signerais Mbappe, pour sa jeunesse, son talent, son engagement et sa mentalité. Je le recruterais, pour qu’il soit à son apogée pendant les dix prochaines années« , a confié l’ancien international espagnol.

« Et puis, il y a des joueurs comme Neymar ou [Erling] Haaland qui sont là-haut, mais sur le plan du talent, de la capacité à marquer des buts et de la vitesse, Mbappe est un joueur qui me rappelle [Thierry] Henry« , a ajouté l’ancienne gloire d’Arsenal.