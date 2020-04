Céline Dion: la diva québécoise détend l’atmosphère en plein confinement !

Si certaines célébrités mettent à profit leur talent, d’autres partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux pour redonner de l’espoir en cette période de confinement lié au Covid-19. C’est le cas de la diva québécoise Céline Dion.

En cette période de confinement obligatoire, des stars ont décidé d’aider à leur manière à la lutte contre la pandémie. Céline Dion quant-à elle a choisi de faire une petite blague sur le confinement, de quoi faire supporter un peu mieux à ses abonnés la situation actuelle.

Céline Dion a lancé un bingo pour distraire les gens confinés et les encourager à rester à la maison en cette veille de Pâques. Sur la page Facebook de la chanteuse, deux cartes de bingo sont offertes, une en anglais et l’autre en français. #Restezchezvous(Nouvelle fenêtre) et jouez au Bingo Céline Dion , ecrit-elle dans la publication en encourageant les gens à publier leurs résultats.

— Celine Dion (@celinedion) April 10, 2020

« Prend une capture d’écran de ce carton de jeu. Remplis ta carte en cochant 5 carrés à suivre (en diagonale, horizontalement et verticalement). Montre ton carré rempli et partage des photos et vidéos de tes exploits! « est-il indiqué.

Dans les suggestions de choses à faire des cartes de bingo, on trouve la réorganisation du placard à chaussures, un clin d’œil de Céline Dion au grand nombre de chaussures qu’elle possède. On encourage aussi les gens à faire leur meilleure imitation de Céline, à mettre des talons hauts comme Céline, à atteindre la plus haute note de la chanson All by Myself et à recréer leur « look » préféré de Céline.