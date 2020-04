Carnet noir : le maître spirituel de Paul Biya est mort

Grand maître de l’ordre souverain de Malte, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto est décédé ce mercredi des suites d’une maladie incurable. Le religieux est considéré comme très proche du président Paul Biya selon la presse camerounaise.

Le Vatican est en deuil. Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto n’est plus. Le Grand maître de l’ordre souverain de Malte est décédé ce lundi dans sa ville natale. Agé de 76 ans, le religieux a été emporté par une maladie incurable diagnostiquée quelques mois auparavant. Très proche du président Paul Biya selon Cameroun Magazine, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto était en visite officielle au Cameroun en juillet 2018 sur invitation de ce dernier. Sa dernière visite sur le continent africain remonte à Janvier 2020 au Bénin.

Un religieux au parcours exemplaire

Archiviste, critique littéraire et historien de l’art, Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto est devenu membre de l’Ordre souverain en 1985 et a prononcé ses vœux perpétuels en 1993. De 1994 à 1999, il a été Grand Prieur de Lombardie et de Venise, et de 1999 à 2004, membre du Souverain Conseil. Lors du Chapitre général de 2004, il a été élu Grand Commandeur de l’Ordre et à la mort du 78ème Grand Maître, Fra’ Andrew Bertie, il est devenu Lieutenant intérimaire. De 2008 à 2017, Fra’ Giacomo Dalla Torre a occupé le poste de Grand Prieur de Rome. Il est élu Lieutenant de Grand Maître lors du Conseil Complet d’Etat du 29 avril 2017 et 80ème Grand Maître lors du Conseil Complet d’Etat du 2 mai 2018.